POLİSE TESLİM OLDU!

Mağusa’da 1 Haziran 2019 tarihinde “Themis Center” isimli binada bulunan boş ofisin kurşunlanması olayı ile ilgili olarak aranan Ramazan Cihan Timur, önceki gün polise giderek teslim oldu. Yaklaşık 20 gündür polis tarafından aranan ve arandığını öğrenmesi üzerine polise giderek teslim olan zanlı Timur, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Veysi Çelik ile irtibat kurup zanlıları olay yerine getirdi

Meselenin soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven, 1 Haziran 2019 tarihinde “Themis Center” isimli binada bulunan 22 numaralı boş ofise 3 el ateş edilerek kurşunlandığını anımsattı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Serhat Tokur, İsmet Sezener ve Metin Güler’in tutuklandığını anımsatan Seven, zanlı Ramazan Cihan Timur’un arandığını söyledi. Seven, zanlı Timur’un arandığını öğrenmesi üzerine önceki gün polise gelerek teslim olduğunu belirterek, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve olayla ilgili bağlantısının olmadığını beyan ettiğini açıkladı. Seven, mesele ile ilgili olarak yapmış olduğu tahkikata göre zanlı Timur’un, Veysi Çelik ile irtibat kurarak zanlıları olay yerine getirenlerden biri olduğunu tespit ettiğini açıkladı. Zanlının TC vatandaşı olduğunu ve KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu belirten Seven, vizesinin 5 gün sonra biteceğini söyledi. Seven, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ramazan Cihan Timur’un tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.