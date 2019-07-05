POLİSE YALAN İFADE VERDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve traktör sirkat ederek yeniden Kuzey Kıbrıs’a geçen 4 zanlının ardından mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Melike Ürküt de tutuklandı.

Mağusa bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve traktör sirkat ederek yeniden askeri bölgeyi ihlal edip Kuzey Kıbrıs’a geçen Mustafa Bayır, Cuma Bayır, Mustafa Bayır ve İbrahim Karabulut’un ardından mesele ile bağlantısı olduğu ve polise yalan ifade verdiği tespit edilen Melike Ürküt de tutuklandı. Polise yalan ifade veren zanlı Ürküt dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mesele ile bağlantısı tespit edildi

Meselenin tahkikat memuru Kemal Onbaşı, zanlı Melike Ürküt’ün 29 Haziran 2019 ile 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında Güvercinlik-Çayönü köyleri arasında tespit edilemeyen bir yerden Mustafa Bayır, Cuma Bayır, Mustafa Bayır ve İbrahim Karabulut ile birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve traktör sirkat ederek yeniden Kuzey Kıbrıs’a geri döndüğünü açıkladı. Zanlı Ürküt’ün 3 Temmuz 2019 tarihinde bilerek ve isteyerek olay gecesi erkek arkadaşı Mustafa Bayır ile bir otelde beraber kaldıkları ve otelden ayrılmadıkları yönünde ifade verdiğini belirten Onbaşı, konu otelin kamera görüntülerinden yapılan incelemede zanlı Ürküt ile erkek arkadaşı Mustafa Bayır’ın belli aralıklarla otele girip çıktıklarının tespit edildiğini açıkladı. Onbaşı, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlı Melike Ürküt’ün kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, zanlının şahsen 50 bin TL kafalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.