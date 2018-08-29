POLİSİ GÖREVİNDEN MEN ETTİ!

Gazimağusa’da, Devlet Hastanesi yolu üzerinde park halindeki İ.S.’nin (E-39) kullanımında bulunan araçta dün polis tarafından kontrol yapılacağını fark eden araçta yolcu olarak bulunan Ö.O.’nun (E-22) tasarrufunda bulunan bir adet 7,65 mm çapındaki tabanca ile 8 adet canlı mermiyi yol kenarına attığı tespit edildi.

Yine aynı yerde A.O. (E-26) kullanımındaki araca binmeye çalışan J.İ.(E-24), polisleri fark etmesi üzerine koşarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. A.O., araçta arama yapmak isteyen görevli polislere zorluk çıkararak polisi görevinden men etti.

Bahse konu şahıslar ve kardeşinin tutuklandığı gerekçesiyle polislere şiddet tehdidinde bulunan Y.O.’yu (E-38) tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.