POLİSİ GÖRÜNCE KOŞARAK KAÇTI!

2. 05.11.2019 tarihinde, saat 15.30 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında M.K.(E-32)’nin kullanımında bulunan araca polisin yaklaştığını gören araçta yolcu olarak bulunan S.D.G.(E-24) olay yerinden koşarak kaçmıştır. Akabinde M.K.(E-32)’nin huzurunda bahse konu araçta yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, araç sürücüsü M.K. ile olay yerinden kaçan S.D.G.(E-24) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.