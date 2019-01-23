POLİSİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCUYU DEREYE ATTILAR!

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da yapılan operasyonda tasarruflarında 10 gram uyuşturucu madde bulunan Abdulmunem Qanan ile Faraı Macharaga ve söz konusu uyuşturucuları satan Ukaku Eleanay tutuklandı

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine 2 kişinin tasarrufunda yaklaşık 10 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan Abdulmunem Qanan ile Faraı Macharaga tutuklanırken, konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri satan Ukaku Eleanay da tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Qanan, Macharaga ve Eleanay aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Meselenin tahkikat memuru, 21 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan kaldırım üzerinde oturan kişilerin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün söz konusu bölgeye gidilerek kaldırım üzerinde otururken tespit edilen zanlı Abdulmunem Qanan ve Faraı Macharaga’nın yanına gidildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Qanan’ın elinde tuttuğu tütün paketini dere yatağına attığı sırada tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, dere yatağına atılan tütün paketi içerisinde yapılan kontrolde 10 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirterek zanlıların tutuklandığını söyledi. Zanlı Qanan ve Macharaga’nın mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde birer gönüllü ifade verdiklerini söyleyen tahkikat memuru, yapılan sorgulamalarında konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi zanlı Ukaku Eleanay’dan 600 TL karşılığında 10 gr olarak aldıklarının tespit edildiğini ve zanlı Eleanay’ın da tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Abdulmunem Qanan, Faraı Macharaga ve Ukaku Eleanay’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.



