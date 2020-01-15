POLİSİ KANDIRAMADILAR!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Bilinçli kaza yapıp sigortadan para almaya çalışan altı kişi tutuklandı.

Bilinçli kaza yapıp sigortadan para almaya çalışan zanlılar Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük, Murat Küçük, Murat Çalışkan, Yavuz Küçükkaraca tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, zanlılar Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük, Murat Küçük, Murat Çalışkan, Yavuz Küçükkaraca’nın, suç işlemek kasti ile gizli ittifak kurmak, amme fesatçılığı ve suç işlemeye teşebbüs suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlılar; 13.01.2020 tarihinde Lefkoşa Dikmen Anayolunun 4. kilometrelerinde daha önceden sigorta şirketini dolandırma kastı ile planlamış oldukları TND 835 ve HV 495 plakalı araçları birbirlerine vurup kasıtlı bir şekilde hasara uğramalarını sağlayıp olay yerine gelen polislere kaza yaptıkları hususunda yalan beyan vererek amme fesatçılığında bulunup suç işlemeye teşebbüs ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların 23.01.2020 tarihinde temin edilen derdest emri tutuklandıklarını söyledi. Polis, bu aşamada meselenin tahkikatı henüz yeni başlamış olup zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yapılacağı, alınacak olan ifadelerin olduğu ayrıca zanlıların daha önceden benzer suçlarının olup olmadığının araştırılacağından zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



