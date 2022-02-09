Polis:İki şahsın olayla bir bağlantısı yok

Polis Basın Subaylığı, iş insanı Halil Falyalı ve şoförü olayının failleri olduğu yönünde bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan görüntülerin, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Polis açıklamasında şöyle denildi:

“Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, bir araç içerisinde yer alan iki erkek şahsa ait görüntülerin, iş adamı Halil FALYALI ve şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Konu şahısların olayla bağlantısının olmadığı saptanmakla beraber, mesele polis tarafından çok yönlü olarak titizlikle soruşturulmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.”