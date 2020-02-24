Polisin trafik kontrolleri sürüyor…

17 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6465 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araç sürücülerinin 794’ü ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 226’sı süratli araç kullanmak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 96’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 10’u alkollü araç kullanmak, 125’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak, 95’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 27’si muayenesiz araç kullanmak, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 9’u “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 142’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.