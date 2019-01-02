POLİSİN ÜZERİNE ARABA SÜRDÜ!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Sadrazamköy’de kaçak avlanırken yakalanan ve kaçmaya çalışırken polisin üzerine araba süren Eşref Bilgil ile Eşref Kesken ve Muzaffer Haylaz isimli üç kafadar tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan Bilgili’nin adam öldürmeye teşebbüs ettiği de belirtildi.

Zanlılar hakkında soruşturma başlatılırken dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 30 Aralık 2018 tarihinde, KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu zanlıların Mallıdağ - Arıdamı köyleri arasında bulunan 29 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı sırada av korucuları tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün Sadrazamköy’de, batı sahil sitesinden fenere doğru giden yol üzerinde, zanlı Eşref Bilgili’nin kullanımında bulunan araçla diğer iki zanlı ile birlikte, güneşin doğuşu ve batışı arasında avlanmaları gerekirken saat 01.15 kanunsuz olarak avlanarak ova tavşanı vurduklarının tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlıları suçüstü tespit eden av korucusu ile polis ekiplerinin üç kaçak avcıyı kovalamaya başladığını, bu esnada zanlı Eşref Bilgili’nin aracını polisin ve av korucunun üstüne sürerek adam öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların önceki gün saat 16.40 sıralarında tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Mesele ile ilgili aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.