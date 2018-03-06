POLİSLERDEN BİRİ ‘BAŞMÜFETTİŞ’ DİĞERİ ‘POLİS ÇAVUŞU’ OLDU

Polis Genel Müdürlüğü, Yüksek İdare Mahkemesi’ne 310 terfi olayıyla ilgili dava açan dört polisten ikisine daha, geriye dönük hak talep etmemeleri koşuluyla ‘rütbe’ verildi

Emine UYSAL

Polis Hizmetleri Komisyonu’nun 2013 yılında düzenlediği terfi amaçlı ‘disiplin’, ‘sicil’ ve ‘sözlü yarışma sınavının’, kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) dava açan dört polise rütbe verildi.

Kamil Perçiner ile Erkan Halkseven ‘polis çavuşluğuna’ terfi ettirildikten sonra dün de YİM’de dava açan Müfettiş Cem Kayabaşı ‘Başmüfettişliğe’, polis memuru Uğur Ciyaslıoğlu da ‘polis çavuşluğu’ rütbesine getirildi.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 310 terfiyle ilgili 6 yıl önce dava açan bazı polis mensuplarının sözlü sınavlara verdikleri cevabı yeniden değerlendirerek, geriye dönük hak talep etmemeleri koşuluyla ‘rütbe’ vermeye karar verdi.

Altı yıldır Yüksek İdare Mahkemesi’nin huzurunda görüşülen terfi davalarında, iki polis mensubuna daha rütbe verilmesi konusunda taraflar uzlaşıya vardı.

Kıbrıs