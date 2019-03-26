POLİSTEN DUYURU!
Esentepe Polis Karakoluna...
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Esentepe Polis Karakoluna ait mevcut hat devre dışı kaldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Esentepe bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Esentepe Polis Karakoluna ait mevcut hat devre dışı kaldı.
Arıza giderilinceye kadar Esentepe Polis Karakoluna ulaşmak için 0548 811 5764 çağrı numaralı hattın kullanması önemle rica olunur.
Etiketler : Esentepe Polis Karakolu, mevcut hat, arıza
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