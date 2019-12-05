POLİSTEN DUYURU!

KARPAZ BÖLGESİNDE TELEFON HATLARINDA ARIZA MEYDANA GELDİ

Karpaz bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı polis ve İtfaiye telefon numaraları arıza giderilinceye kadar değişti.

Polisten verilen bilgiye göre, Karpaz bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Dipkarpaz Polis Karakolu, Ziyamet Polis Karakolu ve Yeşilköy İtfaiye Merkezi’ne ait telefon hatları devre dışı kaldı.

Açıklamada, “Arıza giderilinceye kadar, Dipkarpaz Polis Karakolu için 0548 811 7764, Ziyamet Polis Karakolu için 0548 811 7754 ve Yeşilköy Itfaiye Merkezi için 0548 811 7505 çağrı numaralı hatların kullanması önemle rica olunur” denildi.