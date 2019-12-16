POLİSTEN GENÇ KIZIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

Lefkoşa'da, evinde ölü olarak bulunan 20 yaşındaki yaşındaki genç kız hakkında polis açıklama yaptı.

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşayan ve üniversite öğrencisi olduğun tahmin edilen 20 yaşındaki genç kız, evinin yatak odasında ölü bulundu.

Genç kızın ölümüne ilişkin Polis Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, 20 yaşındaki genç kızın ısınmak için yaktığı kömürden zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Polisin yaptığı açıklama ise şöyle:

“Saat 15.00 sıralarında K/Kaymaklı’da Üsküdar Sokak üzerinde, Ameyo Jahsways Adamto (K-20) kalmakta olduğu odası içerisinde ölü olarak bulundu. Adamto’nun muhtemelen ısınmak için yakmış olduğu kömürden çıkan dumandan dolayı havasız kalarak yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”