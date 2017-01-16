POLİSTEN KAÇAMADILAR!

Lefkoşa’da 74 yaşındaki yayaya çarparak araçları ile olay yerinden kaçan yabancı uyruklu iki öğrenci, polisin geniş çaplı soruşturması sonucu kaldıkları evde yakalandılar

Devrim DEMİR

Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde önceki gün öğle saatlerinde 74 yaşındaki yayaya yönetimindeki NG 294 Z plakalı kiralık araç ile çarptıktan sonra olay yerinden kaçan yabancı uyruklu kadın Nhomachi Henrietta ve kiralık aracı adına kiralayan Emeka Alexander polisin gün boyu yaptığı araştırmalar sonucu kaldıkları evde tespit edilerek tutuklandı.

Ağır yaralanan 74 yaşındaki yayanın ise kalça kemiğinin kırıldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların soruşturma amaçlı 1’er gün tutuklu kalmalarına ve bugün yeniden mahkemeye çıkarılmalarına emir verdi.

Çarpıp kaçtılar

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Yusuf Keleşzade, zanlılar Nhomachi Henrietta ve Emeka Alexander’ın önceki gün tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Yusuf Keleşzade, zanlı Emeka Alexander adına kiralanmış NG 294 Z plakalı kiralık aracı kız arkadaşı Nhomachi Henrietta’nın kullandığı esnada saat 14.50 sıralarında Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yayaya çarptıklarını söyledi.

Henrietta’nın kullanımındaki kiralık araçta yolcu olarak bulunan Emeka Alexander’ın olay yerinden kaçtıklarını belirten Keleşzade, yayanın kalça kemiğinin kırılarak ağır yaralandığını ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Tespit için soruşturma başlattıklarını ifade eden polis, Lefkoşa’da bir üniversitede öğrenci olan zanlıların kaldıkları evde dün akşam saatlerinde yakalandıklarını kaydetti.

Yaya’nın sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade eden Keleşzade, zanlıların soruşturma amaçlı 1’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Havadis