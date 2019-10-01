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POLİSTEN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

POLİSTEN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralı!

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Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada , garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durdu.

Yaralanan Deniz SERTSOY’un LDH’de tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

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