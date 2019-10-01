POLİSTEN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!
2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralı!
A+A-
Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada , garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durdu.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durdu.
Yaralanan Deniz SERTSOY’un LDH’de tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Meltem SERTSOY, Deniz SERTSOY, kaza
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.