POLİSTEN SIKI DENETİM!

İskele’de faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler dün gece kontrol edildi.

Denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından bölgede gerçekleştirilen denetimlerde ise, 330 araç kontrol edildi. Denetimlerde 49 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan yasal işlem başlatıldı, muhtelif suçlardan dolayı dört araç ise trafikten men edildi.