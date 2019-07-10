POLİSTEN SIKI DENETİM!

Lefkoşa bölgesinde, sabahleyin Girne – Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) ile Gönyeli Çemberi Girne kaçış şeridi üzerinde, öğleden sonra mesai çıkış saatlerinde de Metehan – Alayköy Çevre yolu üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu yaklaşık 300 araç kontrol edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre göre bugün Lefkoşa bölgesinde, sabahleyin Girne – Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) ile Gönyeli Çemberi Girne kaçış şeridi üzerinde, öğleden sonra mesai çıkış saatlerinde de Metehan – Alayköy Çevre yolu üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu yaklaşık 300 araç kontrol edildi.

Suç işlediği tespit edilen 72 araç sürücüsü rapor edildi.

Denetimlerde özellikle yük taşıyan kamyonlar, kamu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüs ile salon araçlara yönelik sürat kontrolünün yanı sıra, sürüş esnasında yapılan kural ihlalleri ile araçların evrakları kontrol edildi.

Denetimlere önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde devam edileceği belirtildi.