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POLİSTEN SIKI DENETİM!

POLİSTEN SIKI DENETİM!

Polis Güzelyurt’ta denetimlerin sürdürdü

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Trafikte Ada genelinde başlatılan denetimler devam ediyor.

Trafikte güvenli seyehat edilmesi amacıyla Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik şubelerinin başlattığı denetimler aralıksız devam ediyor.

Trafik Polisleri Güzelyurt bölgesinde bugün denetimlerde bulundu.

Ehliyet ve diğer evrakların kontrol edildiği denetimlerde evrakları eksik olanların yanısıra sürat yapanlar ve cep telefonu ile konuşarak araç kullananlara ceza kesildi.

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