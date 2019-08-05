POLİSTEN SIKI DENETİM!

Trafik denetimlerinde 113 sürücü süratli araç kullanma, 95 sürücü de araç kullanırken cep telefonu kullanma suçundan rapor edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde, 556 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Sürücülerin, 113’ü süratli araç kullanmak, 95’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 75’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 28’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 24’ü alkollü araç kullanmak, 21’i dikkatsiz sürüş yapmak, 19’u muayenesiz araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 11’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 121’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.