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POLİSTEN SIKI DENETİM!

POLİSTEN SIKI DENETİM!

5 araç trafikten men edildi

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Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 250 araç kontrol edildi

Ahmet İKİDERELİ

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ve ekipleri cumartesi gecesi 24.00-03.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdi. Trafik ekipleri 250 araç sürücüsünü kontrol etti. 

Kontrollerde 5 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonuldu.  

Toplam 40 araç sürücüsü aleyhinde ise ileri işleme gidildi.

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