POLİSTEN SIKI DENETİM!
5 araç trafikten men edildi
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Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 250 araç kontrol edildi
Ahmet İKİDERELİ
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ve ekipleri cumartesi gecesi 24.00-03.00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştirdi. Trafik ekipleri 250 araç sürücüsünü kontrol etti.
Kontrollerde 5 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonuldu.
Toplam 40 araç sürücüsü aleyhinde ise ileri işleme gidildi.
Yeni Bakış
Etiketler : Girne Polis Müdürlüğü, Trafik Şubesi, denetim, ceza
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