POLİSTEN SIKI DENETİM!
Gazimağusa ve İskele'de denetim!
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Gazimağusa ve İskele’de trafik kontrolü
İskele Polis Müdürlüğü tarafından sorumluluk sahası içerisinde, önceki gün bet ofisi ve kumarhaneler denetlendi. Denetlemelerde olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafikte kontrol edilen 381 araçtan 20 araç sürücüsü trafik suçundan rapor edildi.
Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisindeki denetimlerde ise, 3 kumarhane kontrol edildi. Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 27 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Trafikte ise kontrol edilen 920 sürücüden 303’ü hakkında trafik suçundan ileri işleme gidildi.
Etiketler : Gazimağusa, İskele, trafik kontrolü
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