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Polisten sis uyarısı...

Polisten sis uyarısı...

Polis Basın Subaylığı, görüş mesafesinin 2-3 metreye kadar düştüğünü belirtti.

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Polis Basın Subaylığı, Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)'nda yoğun sis olduğunu ve görüş mesafesinin 2-3 metreye kadar düştüğünü belirtti.

Polisten Yapılan açıklama şu şekilde;

Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)'nda yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesi yer yer 2-3 metreye kadar düşmüş bulunmaktadır. Bu yolu kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyetmeleri önemle rica olunur.

 

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