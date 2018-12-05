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POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!

POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!

Dikkat!

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Polis, sürücülerin yavaş ve dikkatli sürmelerini istedi

 

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava koşulları nedeniyle akşam itibariyle tüm bölgelerde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Polisin açıklaması şöyle;

“Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava koşulları nedeniyle akşam itibariyle tüm bölgelerde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Trafiğe kapalı yol yok ancak yağış nedeniyle yollarda yer yer su birikintileri oluşmuştur. Sürücülerin gerek yayaların gerekse kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur. Herkese güvenli sürüşler dileriz.”

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