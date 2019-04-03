POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sağanak yağış nedeniyle, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu, Kalkanlı – Çamlıbel Anayolu üzerinde görüş mesafesi azaldı. Ayrıca Güzelyurt şehir içinde, Turgut Özal Caddesi, Manisa Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yağış nedeniyle yollar içinde aşırı su birikintisi oluştu. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.