Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!

POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!

Sürücülerin dikkatine!

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sağanak yağış nedeniyle, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu, Kalkanlı – Çamlıbel Anayolu üzerinde görüş mesafesi azaldı. Ayrıca Güzelyurt şehir içinde, Turgut Özal Caddesi, Manisa Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yağış nedeniyle yollar içinde aşırı su birikintisi oluştu. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.