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POLİS'TEN UYARI!

POLİS'TEN UYARI!

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Polis Genel Müdürlüğü, Kaymakamlıklardan izin almadan her ne amaçla olursa olsun, yardım toplanmasının şuç olduğunu hatırlatarak, yasaya aykırı yardım toplayanların en yakın polis merkezlerine ihbar edilmesini istedi.
Polis açıklaması şöyle;

“Kaymakamlıklardan izin almadan her ne amaçla olursa olsun, yardım toplanması Fasıl 95 “Sokaklardan ve Evden Eve Yardım Toplanması Yasasının” dördüncü maddesi gereği suç olduğunu, bu maksatla yardım toplayan şahıs/ların tespit edilmesi halinde aleyhlerinde adli kovuşturma başlatılacağını hatırlatırız. Kaymakamlıklardan izin almadan, gazete satışı veya başka bir marifetle yardım toplayan şahıs/ların geçerli izin belgesi olup olmadığını sorgulamaktan ve yasaya aykırı yardım toplayanları da en yakın polis merkezlerine ihbar etmekten çekinmeyiniz.”

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