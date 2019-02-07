POLİS'TEN UYARI!

Polis Genel Müdürlüğü, Kaymakamlıklardan izin almadan her ne amaçla olursa olsun, yardım toplanmasının şuç olduğunu hatırlatarak, yasaya aykırı yardım toplayanların en yakın polis merkezlerine ihbar edilmesini istedi.

Polis açıklaması şöyle;

“Kaymakamlıklardan izin almadan her ne amaçla olursa olsun, yardım toplanması Fasıl 95 “Sokaklardan ve Evden Eve Yardım Toplanması Yasasının” dördüncü maddesi gereği suç olduğunu, bu maksatla yardım toplayan şahıs/ların tespit edilmesi halinde aleyhlerinde adli kovuşturma başlatılacağını hatırlatırız. Kaymakamlıklardan izin almadan, gazete satışı veya başka bir marifetle yardım toplayan şahıs/ların geçerli izin belgesi olup olmadığını sorgulamaktan ve yasaya aykırı yardım toplayanları da en yakın polis merkezlerine ihbar etmekten çekinmeyiniz.”