POLİSTEN UYARI!
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Girne Bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, Ciklos mevkiinde görüş mesafesi azaldı. Girne - Çatalköy Anayolu ile Girne - Çamlıbel Anayolu üzerinde yer yer su birikintileri oluşmuş ve yola çamurlu sular aktığından dolayı, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica etti.
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