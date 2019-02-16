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POLİSTEN UYARI!

POLİSTEN UYARI!

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Girne Bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, Ciklos mevkiinde görüş mesafesi azaldı. Girne -  Çatalköy Anayolu ile Girne - Çamlıbel Anayolu üzerinde yer yer su birikintileri oluşmuş ve yola çamurlu sular aktığından dolayı, bu güzergâhları kullanacak  sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica etti.

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