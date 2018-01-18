POLİSTEN UYARI!

Polis Genel Müdürlüğü ülke genelinde şiddetli fırtına ve yağış olması nedeniyle açıklama yaptı.

"Değerli halkımız, ülke genelinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle kendi emniyetiniz için araçlarınızı ağaç altına veya fırtına nedeniyle olası hasar görebilecek yerlere park etmeyiniz."