POLİSTEN YOĞUN YAĞIŞ UYARISI!
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Polis Basın Subaylığı, yoğun yağışlar nedeniyle oluşan olumsuzluklar konusunda araç sürücülerini uyardı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yolların son durumu şu şekilde:
-Su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy – Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren yeniden trafiğe açıldı.
-Taşpınar – Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.
-Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su birikintileri mevcut.
-Lefkoşa Girne Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akmaktadır.
-Girne – Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana gelmiştir.
Polis bu güzergahları kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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