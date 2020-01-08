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  3. POLİSTEN YOĞUN YAĞIŞ UYARISI!
POLİSTEN YOĞUN YAĞIŞ UYARISI!

POLİSTEN YOĞUN YAĞIŞ UYARISI!

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Polis Basın Subaylığı, yoğun yağışlar nedeniyle oluşan olumsuzluklar konusunda araç sürücülerini uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yolların son durumu şu şekilde:

-Su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy – Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren yeniden trafiğe açıldı.

-Taşpınar – Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.

-Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su birikintileri mevcut.

-Lefkoşa Girne Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akmaktadır.

-Girne – Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana gelmiştir.

Polis bu güzergahları kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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