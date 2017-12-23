Politikasızlık kaçak eti teşvik ediyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, iç piyasada yeteri kadar et bulunmasına karşın, et fiyatlarının pahalı olduğunu vurguladı. Naimoğluları, sorunlara çözüm bulmanın yolunun birlikler ve kooperatiflerin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Naimoğluları, ülkenin en önemli sorununun üretim politikası olduğunu belirterek, geçen yıla göre hayvancılıkta üretimin yüzde 20 azaldığını söyledi.

Üretim maliyetlerinin düşürüleceği bir sistem yaratılması gerekliliğine vurgu yapan Naimoğluları, “Hayvancılık politikası önemlidir. Üretim artacak, işsizlik azalacak, talebin karşılanacağı bir üretim yapılmalıdır. O zaman Güney Kuzey dengesi sağlanmış olur” diye konuştu.

Deniz ABİDİN

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, hayvancılık ve tarım sisteminin olmadığı bir ülkede nasıl üretim yapılacağının bilinmediğine dikkat çekerek, et kaçakçılığının devam edeceğini vurguladı. Naimoğluları, bu işi yapanların sorgulanmasından çok hükümetleri neden tarımı ve hayvancılığı yönetemediğini ortaya koymak gerektiğini söyledi. Naimoğluları, yıllardır et kaçakçılığının önüne geçilemediğini belirterek, sınır kapıları açılmadan önce de bu konunun zaman zaman gündeme geldiğini söyledi.

Naimoğluları, Güney Kıbrıs’taki tarım ve hayvancılık politikaları, Türkiye’deki politikalar ve Avrupa’daki politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, Güney ve Kuzey arsındaki dengenin kurulabilmesi için üretimin artırılması gerektiğini kaydetti.

“İç piyasada yeteri kadar et var ancak pahalı”

Naimoğluları, üretimin azaldığı ve girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede üretimin ucuzlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, ilk önce üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Naimoğluları, akaryakıt ve su girdisine kadar tüm maliyetlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, ülkede suyun 6-7 liraya satıldığına dikkat çekti. Naimoğluları, talebe göre değil, ülkedeki ihtiyaca göre değil, ihracat noktaları da düşünülerek üretimden kopmamak gerektiğini kaydetti. Naimoğluları, ülkede ne kadar et ihtiyacının olduğunun bilinmediğini ifade ederek, kasabın dahi ne kadar hayvan ihtiyacı olduğunun bilinmediğini kaydetti. Naimoğluları, ülkenin 250 bin küçükbaş hayvana ihtiyacı olduğunu ifade ederek, yılda en az 30 bin civarında ise büyük baş hayvan eti gerekktiğini söyledi. Naimoğluları, iç piyasada yeteri kadar etin bulunmasına karşın et fiyatlarının pahalı olduğunu ifade ederek, yapılması gerekenin birliklerin ve kooperatiflerin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

“Devlet maliyetleri desteklemeli”

Naimoğluları, Güney Kıbrıs’ta birlikler ve kooperatiflerin et piyasasını kontrol etmekte olduğuna dikkat çekerek, devletin maliyetleri desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Üretim maliyetlerinin düşürüleceği bir sistem yaratılması gerektiğini belirten Naimoğluları, “hayvancılık politikası önemlidir. Üretim artacak, işsizlik azalacak, talebin karşılanacağı bir üretim yapılmalıdır. O zaman Güney Kuzey dengesi sağlanmış olur” diye konuştu.

Naimoğluları, ülkenin en önemli sorununun üretim politikası olduğunu belirterek, geçen yıla göre hayvancılıkta üretimin yüzde 20 azaldığını söyledi. Naimoğluları, gelecek yıl bunun acısının daha çok hissedileceğine dikkat çekerek, o nedenledir ki ülke için üretimi artırıcı politikalar üretilmesinin şart olduğunu belirtti.

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