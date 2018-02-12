Popstar Alaturka 2018 jüri üyeleri kimler?

Bir zamanlar en çok izlenen ses yarışmalarından Popstar Alaturka ekranlara dönüyor. Popstar Alaturka efsanesi 15 Şubat ilk eleme tarihi ile başlıyor. Popstar Alaturka yarışması Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Geçen yıllarda Osmantan Erkır'ın sunduğu Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan, Ebru Gündeş gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka yarışmasının, 7 Mart 2018 Çarşamba günü başlayacağı, jüride ise Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo'nun yer alacağı iddialar arasında.

ELEMELER NEREDE?

Popstar Alaturka eleme yapılacaklar yerler ve tarihleri:

15 Şubat Perşembe Edirne Altunhan Otel

17 Şubat Cumartesi Adana Ramada Suıtes Adana

18 Şubat Pazar Ankara Ataköşk Hotel

24 Şubat Cumartesi İzmir Ramada Plaza İzmir

25 Şubat Pazar İstanbul Akgün İstanbul Hotel

2006'dan 2009'a kadar sezon boyunca yapılan Popstar Alaturka'nın ilk jürileri Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'ti.

Bülent Ersoy'un kadrodan hiç ayrılmadığı Popstar Alaturka'da bir dönem Gülben Ergen ve Metin Akpınar jürilik yaptı.

Son olarak 2013'de yayınlanan yarışmanın Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un yanındaki jürileri Serdar Ortaç ve Demet Akalın'dı.

Popstar Alaturka kazananları kimler?

Hasret / Tarih :07 Ocak 2007 - 1. Sezon

Erhan / Tarih :30.Nisan.2007 -2. Sezon

Utku / Tarih :16 Haziran 2007 - 1/2 Sezon Best

Harun / Tarih :14 Aralık 2007 - 3. Sezon

İhsan / Tarih :27 Nisan 2008 - 4. Sezon

Mehtap / Tarih :13 Haziran 2008 - 3/4 Sezon Best

Hüseyin / Tarih :16 Kasım 2008 - 5. Sezon

Murat / Tarih :13 Kasım 2009 - 6. Sezon