PORTAKAL FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

42.Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor. Bu çerçevede Güzelyurt Çarşı Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

Vatandaşların indirimli alışveriş yapma imkanı bulduğu gecede, uzun yıllar Güzelyurt’ta görev yapmış ve zamansız olarak hayata veda eden Dr. Alkan Kanısoy’a ait resim sergisinin açılışı da yapıldı.

Dr.Alkan Kanısoy’un oğlu Şefik Kanısoy, açılışta yaptığı konuşmada, babasının erken vefatı nedeniyle eserlerini sergileme imkanı bulamadığını anlatarak, ürettiği bu güzel eserleri halkla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da sanatın ve kültürü Güzelyurt kentiyle buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, , ülkedeki en güzel sergi salonlarından birine sahip olduklarına dikkati çekti.

Halkı bu sergiyi ziyaret etmeye çağıran Özçınar, bu sergiyi Güzelyurt’ta açmayı uygun bulan Kanısoy ailesini de kutladı.

Özçınar, ülkedeki en güzel sergi salonlarından biri olduğunu serginin açılmasına katkı koyan Dr. Hüseyin Erçal da birlikte çalışma imkanı bulduğu Dr. Alkan Kanısoy’un emeklilik hayatında resme aldığı eserlerinin Güzelyurt’ta sergilenmesinden mutluluk duyduğunu kaydederek, halkın bu tip değerleri sahiplenmesinin ve Güzelyurt’ta bu tip etkinliklerin artmasının önemine vurgu yaptı.

Güzelyurt Belediyesi Kent Müzesi ve Sergi Salonu’nda yer alan sergi, 7 Temmuz’a kadar 10.00-12.00, 16.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Etkinlikte ayrıca Türkiye’nin genç sanatçısı Mehmet Erdem konser verdi.Kapalı Çarşı Meydanı’da gerçekleştirilen konserde, genç sanatçının seslendirdiği parçalar büyük beğeni topladı.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde eğlence dolu dakikalar yaşandı.