POSTA HİZMETLERİNDE GECİKME YAŞANABİLİR

Posta Dairesi, sistem ve donanım yenilemesi nedeniyle havale ve kayıtlı posta hizmetlerinde gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada, tüm posta merkez ve şubelerdeki yenileme çalışmalarının 14-26 Ocak tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

