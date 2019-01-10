POSTA HİZMETLERİNDE GECİKME YAŞANABİLİR
Posta hizmetlerinde gecikmeler yaşanabilir
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Posta Dairesi, sistem ve donanım yenilemesi nedeniyle havale ve kayıtlı posta hizmetlerinde gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.
Konuyla ilgili açıklamada, tüm posta merkez ve şubelerdeki yenileme çalışmalarının 14-26 Ocak tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.
Etiketler : Posta Dairesi, posta hizmetleri
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