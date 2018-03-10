POSTACIOĞLU YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Mağusa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 300 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan zanlı İsmet Postacıoğlu, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz gün Mağusa’da düzenlediği operasyon sonucunda 300 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan zanlı İsmet Postacıoğlu almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Postacıoğlu’nun tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkın, 7 Mart tarihinde alınan bir bilgide zanlı İsmet Postacıoğlu’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı zanlı Postacıoğlu’nun Mağusa’daki evine giriş yapacağı sırada her iki elinde tuttuğu naylon poşetler içerisinde toplam 300 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 120 TL nakit para bulunduğunu belirten Arkın, zanlının evinde yapılan aramada ise yatak odasında bir adet hassas terazi bulunduğunu açıkladı. Arkın, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

5 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı İsmet Postacıoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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