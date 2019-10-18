'Poz verelim güzel çekin'

Oyuncu Hande Ataizi ve şarkıcı Banu Zorlu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir mekanda kahve içerek sohbet eden Hande Ataizi ve Banu Zorlu, muhabirlerin fotoğraf çektiğini görünce kahkaha attı. Muhabbeti yarıda kesen ikili, "Bari güzel çekin, durun poz verelim" diyerek objektiflere baktı.

Sıkı dost olan Ataizi ile Zorlu, "Birbirimizi özledik, hasret giderdik. Hem iş hem de hayatı konuştuk" dedi.