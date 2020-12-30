“Pozitif vaka yok, karantinada olan bir temaslı var”

Başbakanlık’ta pozitif vaka tespit edildiği yönündeki haberler üzerine, Başbakanlık’tan açıklama geldi. Başbakanlık Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada, Başbakanlık’ta pozitif vakaya rastlanmadığı, “sadece, pozitif vakanın, PCR test sonucu negatif çıkan bir temaslısı olduğu” ifade edildi. Test sonucu negatif çıkan temaslının şuan karantinada olduğu bildirildi.