

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından güne güzel bir haber ile başladığını söyleyerek dün açıklanan pozitif vakalar ile ilgili açıklama yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Herkese günaydın, güne güzel bir haber ile başlıyoruz.

Dün akşam hastanede doğrulama testi yapılan 5 arkadaşımızın sonuçları negatif olarak doğrulanmıştır.

Sonuç olarak yaklaşık 845 test sonucunda 1 pozitif arkadaşımız olmuştur. Arkadaşımızın sağlık durumu iyi olup kendisi ve temaslıları karantina otelinde kalmaktadır.

Bir kez daha dünden beri mesaj atan, arayan, iyi dileklerini ve dayanışmasını samimiyetle ileten herkese teşekkür ediyorum.