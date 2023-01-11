Prens Harry: Abim hastalanırsa organ bağışlamam için doğdum

İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını ifşa ettiği anı kitabıyla gündemden düşmeyen Prens Harry, çocukluk travmalarıyla ilgili verdiği detaylarla tartışma yaratmaya devam ediyor.

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak oyuncu eşi Meghan Markle'la ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin yeni yayınlanan Spare isimli anı kitabından ifşalar gündemden düşmüyor.

“Yedek” anlamına gelen Spare isimli kitabında Prens Harry, kendisinin varlık nedeninin şu anda tahtın bir numaralı varisi olan abisi Prens William'ın hastalanma ihtimali olduğunu belirtti. 38 yaşındaki Prens, abisinin böbrek ya da kan ihtiyacı olması ihtimaline önlem olarak organ bağışı yapabilmesi için dünyaya geldiğini ve bunu çocukluğundan beri bildiğini savundu.

Çocukluğu ve abisiyle gelgitli ilişkisine dair detayları kitabında anlatan Harry, aile üyelerinin bile William'ın varis, kendisininse yedek varis olduğunu açıkça ifade ettiklerini kaydetti.

Kendisinin varlık nedeninin “eğlendirme ve ihtiyaç halinde abisine organ bağışlama” olduğunu belirten Harry, daha önce de doğumundan sonra babası Kral Charles'ın annesi Prenses Diana'ya “Harika, bana bir varis ve yedek varis verdin. Artık işim bitti” dediğini öne sürmüştü.

Prens ayrıca 2 yaş büyük abisi William'ın bir tartışmaları sırasında kendisini dövdüğünü de anlatmıştı.

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