Prens Harry’nin kararı sonrası İngiltere Kraliyet Ailesi’ni neler bekliyor?

İngiltere Kraliyet ailesinden gelen haber büyük yankı uyandırdı. Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamasının ardından Prens Harry ile ailesinin aralarının daha da açılacağı belirtiliyor.

Prens Harry ile eşi Markle’ın, Kraliyet Ailesi’nde “yenilikçi bir rol” üstlenmeyi ve “maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı” planladıkları belirtiliyor. Çiftin, bu karar için aylardır kendi aralarında düşündükleri ve plan yaptıkları söyleniyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Afrika’daki bir turları sırasında çekilen bir belgeselin Ekim ayında yayınlanmasıyla birlikte kamuoyu, çiftin ruh hali ve düşünce dünyasıyla ilgili daha fazla fikir sahibi oldu.

“GELİŞİP SERPİLMEK LAZIM”

Meghan Markle, Kraliyet ailesine alışmanın “zor” olduğunu, İngiliz magazin basınının hayatını “mahvedeceği” yönünde arkadaşlarının uyarısına rağmen, medyanın yoğun ilgisine hazırlıklı olmadığını itiraf etmişti. Bütün bunların üstesinden gelip gelmediği sorulduğunda Meghan şunu söyledi:

“Uzun zamandır H’ye – Harry’ye öyle sesleniyorum – diyordum ki bir şeye dayanmak yetmiyor, yaşamak bu değil, gelişip serpilmek lazım.”

Prens Harry ise ruh sağlığını ve hayatına baskıda bulunan şeylerle mücadelesini “sürekli bir idare etme hali” şeklinde ifade etmişti.

Çiftin, İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki üst düzey görevlerden çekilme kararını değerlendiren BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond, bu görevlerin önemli bir kısmına “tahammül edemediklerini”, Harry’nin ise “kameralardan nefret ettiğini ve geleneksel törenlerden sıkıldığının açıkça görüldüğünü” söylüyor.

2019 sonlarında Prens Harry, Meghan’ın özel mektuplarından birini izinsiz yayınladığı için tabloid gazetesi Mail On Sunday’e birlikte dava açacaklarını söylemişti.

Harry, “Önce annemi kaybettim şimdi de karımın aynı güçlü odaklara kurban edilmesine tanık oluyorum” diyordu.

1997’de annesi Prenses Diana’nın ani ölümü konusunda ise şunları söyledi:

“Sevdiğim bir insanın gerçek bir kişi olarak görülmeyecek derecede meta haline getirildiğinde neler olduğunu yaşayıp gördüm.”

“KRALİYET AİLESİ İLE ARALARI AÇILACAK”

Çiftin Çarşamba akşamı Instagram’dan yaptığı açıklama öncesinde büyükanne Kraliçe 2. Elizabeth ve baba Galler Prensi Charles da dahil olmak üzere İngiltere Kraliyet Ailesi’nden kimseye danışmadığı belirtiliyor.

Saray adına BBC’ye açıklama yapan bir sözcü, İngiltere Kraliyet Ailesinin “hayal kırıklığına uğradığını”, çift ile başlatılmış olan görüşmelerin henüz çok erken aşamada olduğunu söyledi. “Farklı bir tavır takınma arzularını anlıyoruz” diyen sözcü, bu meselelerin “çözülmesi zaman alacak karmaşık konular” olduğunu vurguladı.

BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond da çiftin aileye danışmaktan kaçınmış olmasının, Kraliyet Ailesi ile aralarını açacağını söylüyor.

KARAR GELEN TEPKİLER

Buckingham Sarayı’nın eski basın danışmanı Dickie Arbiter, çiftin kararını, 1936’da tahttan feragat eden 8. Edward’ın attığı adıma benzetiyor. Kraliçe’nin amcası 8. Edward, Amerikalı Wallis Simpson ile evlenebilmek için tahttan inmiş, bunun üzerine Kraliçe’nin babası 6. George tahta geçmişti. Kraliyet Ailesi, Simpson’ın iki kez evlenip boşanmış olmasını aileye katılması için bir engel olarak görmüştü.

Arbiter, “Modern çağda rastlanan tek örnek o olmuştu, başka benzeri yok” diyor.

Çiftin bu kararını açıkladığı Instagram mesajı üç saat içinde 900 bin beğeni aldı. Bazı takipçiler desteklerini açıklarken bazıları da eleştirdi.

Bir mesajda “Bir başka Wallis Simpson. Belli ki Amerikalılar kraliyete girecek kadar sağlam değil” denildi.

Televizyonda program yapan Piers Morgan, bu kararın alınmasında ve Harry ile ağabeyi Prens William’ın arasının açılmasından Meghan’ı sorumlu tuttu.

Gazeteci-yazar Caitlin Moran ise Twitter’da şunları yazdı:

“Hayatlarını kazanıp, kraliyetin belirsiz görev tanımından kurtulabilirler. Geçen yılın ardından daha akıllı ne karar olabilir?”

Amerikalı yazar Mikki Kendall da “Harry tahtı, unvanı istemediğini açıkça söylüyordu. Meghan sahneye çıkmadan çok önce durum buydu” diyerek Harry’nin tahta çıkma sırasında çok gerilerde olduğunu vurguladı.

Harry, Prens Charles, Prens William ve onun üç çocuğunun ardından 6. sırada geliyor.

PRENS HARRY VE EŞİNİ NE YAPACAK?

Harry ve Meghan bundan böyle zamanlarının bir kısmını İngiltere’de bir kısmını da Kuzey Amerika’da geçirmeyi ve yeni bir “yardım kuruluşu” kurmayı planladıklarını söylüyor.

Ancak tam olarak nerede ve ne yapacaklarına dair net bilgi vermediler.

Noel tatili sırasında Kanada’nın British Columbia bölgesinde zaman geçirmeleri akıllara Kanada’yı getirebilir.

Meghan’ın Amerikan dizisi Suits’te rol aldığı sırada Toronto’ya sık sık gitmesi ve yakın arkadaşlarının orada olması hatırlatılıyor.

Ayrıca annesi Doria Ragland’ın yaşadığı California’da da zaman geçirmeleri olası görülüyor.

Meghan’ın pek irtibat halinde olmadığı babası Thomas Markle ise Meksika’da yaşıyor.

Harry’nin son yıllarda Afrika’da doğal yaşamın korunması konusuna ilgi duyduğu ve yaralı askerler için yapılan çalışmalara yoğunlaştığı biliniyor.

Meghan’ın ilgi alanları arasında da tiyatro var.