Prens Willam'dan, Kıbrıs'taki İngiliz Askeri Üssüne Ziyaret

İngiltere Prensi William ve eşi Kate Middleton, 5 Aralık’ta Kıbrıs’ta bulunan İngilizlere ait Askeri Ağrotur Üssü’nü ziyaret edecek.

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, 5 Aralık'ta Kıbrıs'ın güneyinde bulunan İngilizlere ait Ağrotur Askeri Üssü'nü ziyaret edecek. Kensington Sarayı resmi Twitter hesaplarında yaptıkları açıklamada, Prens Wiliam ve eşinin ziyareti yurtdışında görev yapan askerlere ve görevlilere destek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Kraliyet çifti, Kıbrıs ziyareti sırasında üste yaşayan İngiliz askerleri, görevliler ve onların aileleriyle bir araya gelecek.

İngiltere'nin Kıbrıs'ta Dikelya ve Ağrotur' olmak üzere iki büyük üssü bulunuyor. İki üs, toplamda 256 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Üslerde 3 bin civarında İngiliz askeri görev yapıyor. 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kabul edilmeyen İngiliz üsleri 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na ve anlaşmalarına göre 'egemen' statüsünde gözüküyor.