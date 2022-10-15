Prens William, Netflix’e tepkili: “Para kazanmak için skandal röportajı kullandılar”

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan The Crown, yeni sezonu için gün sayarken Diana'ya odaklanan bölümler Kraliyet Ailesi'nde endişe yaratıyor. Prens William'a yakın kaynaklara göre, tahtın varisi yeni bölümlerde BBC'nin, Diana'yı kandırarak yaptığı ortaya çıkan skandal röportajı kullandığı için platforma karşı tepkili.

Geçtiğimiz yıl, Prenses Diana’nın hayatındaki en skandal anlardan biri olan BBC’nin olaylı röportajının usulsüz ve etik dışı bir şekilde yapıldığı ortaya çıkmıştı. BBC muhabiri Martin Bashir’in sahte belgeler hazırlayarak Prenses Diana’yı röportaja ve bazı açıklamalara ikna ettiği günlerce gündemden düşmemişti.

Bu skandal röportajın yeniden canlandırılması ise Kraliyet Ailesi tarafından tepkiyle karşılanıyor, özellikle de Prens William tarafından.

Prens’e yakın kaynaklara göre; tahtın varisi, Netflix’in bu röportajı kullanarak para kazandığını düşünüyor.

“ASLA YAYINLANMAMASI GEREKİYOR”

Galler Prensi röportajın bir daha asla yayınlanmaması gerektiğini düşünüyor. Prens, konuyla ilgili “Daha önce annemi, ailemi ve İngiltere’yi hayal kırıklığına uğrattı” yorumunu yapmıştı.

Platformun, fenomen dizinin yeni bölümlerinde; Prenses’in Martin Bashir’e “bu evlilikte üçümüz vardık” dediği röportajın aldatıcı üslubu ve sonrasını da göstereceği belirtiliyor.

Daily Telegraph’ın haberine göre bir kaynak, Prens William’ın finansal kazanç için olayların dramatize edilmesinden öfkeli olduğunu söylüyor. Prens William daha önce, röportajın bir daha asla gösterilmemesi gerektiğini de belirtmişti.

The Sun Online, yorum için Buckingham Sarayı ile temasa geçti ve BBC Genel Müdürü Tim Davie’nin, Prens’ten özür dilediği belirtildi.

Majestelerinin bir arkadaşı da dizinin saray tarafında sömürü olarak nitelendiğini ve Netflix’in insanların itibarını zedelemekten çekinmeyeceğini söyledi.

sözcü.com.tr