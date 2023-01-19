Prof. Dr. Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! "Suyu sakın böyle içmeyin"

Su içmek sağlığımız için büyük önem taşıyor. Uzmanlar gün içerisinde içilen başka sıvıların suyun yerini tutmadığını ve düzenli olarak su içilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak düzenli su içmek kadar içtiğimiz suyun yapısına da dikkat etmek gerekiyor. Konuşmalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay'ın su hakkında yaptığı açıklama duyanları şaşırttı.

Sağlığımız hakkında doğru bildiğimiz birçok yanlış bulunuyor. Geçenlerde yapılan araştırmalarda günlük 2 litre su içmemiz gerektiği bilgisinin yanlış olduğu öğrenildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta 'Suyu asla böyle içmeyin' diyen Prof. Dr. Canan Karatay, bugüne kadar yanlış yaptığımız şeyleri açıklayarak ezber bozdu.

SAĞLIKLI SANDIĞIMIZ SU BİLDİĞİMİZ SU DEĞİL

Karatay, “Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, proteingidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için.”dedi.

VÜCUTTAKİ HÜCRELERİ TOPARLIYOR

“İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek”

Sinir sistemine yararlı önemli mineraller içerdiğinden dolayı, düzenli olarak tuzlu su tüketimi duygusal durumu normalleştirip uykusuzluğa engel olmaya yardımcı olacaktır.

Tuzlu su, soğuk algınlığı ve gripte akciğerlerde ve sinüslerde mukusa katkıda bulunur.

Bir bardak su tuzlu, cildi tazeler.

Tuzlu su osteoporoz ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Vücutta normal sıvı seviyesinin korunmasını sağlar.

Deniz Tuzlu Su, vücudumuz için önemli mineraller içerir.

Tuz, bağırsaklar için doğal bir antibiyotik görevi görür. Bir bardak tuzlu su sindirim sürecini hızlandırır.

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