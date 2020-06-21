Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kafe ve restoranlarda servis edilen içecek ile yiyeceklerden corona virüs bulaşan kişiler olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Restoran ve kafelerde servisi hazırlayanları görmüyorsunuz. Corona virüs taşıyan birileri varsa onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Çay, kahve içecekseniz, çok emin değilseniz, yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA