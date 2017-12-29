Programa veda ederken dakikalarca ağladı

Survivor'a gitmeye hazırlanan Nihat Doğan programına veda ederken canlı yayında dakikalarca ağladı. Nihat, elinden tutan Beyaz TV patronuna teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Nihat Doğan, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'a gitmek için programa veda etti.

DAKİKALARCA AĞLADI

Nihat veda ederken programda dakikalarca ağladı. Annesine dualar eden Nihat, işsiz kaldığını annesine ekmek dahi götürmediği günleri paylaşırken daha da duygulandı. Nihat, Beyaz TV'nin patronu Osman Gökçek'e teşekkür etti.