Programa veda ederken dakikalarca ağladı
Programa veda ederken dakikalarca ağladı
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Survivor'a gitmeye hazırlanan Nihat Doğan programına veda ederken canlı yayında dakikalarca ağladı. Nihat, elinden tutan Beyaz TV patronuna teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Nihat Doğan, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'a gitmek için programa veda etti.
DAKİKALARCA AĞLADI
Nihat veda ederken programda dakikalarca ağladı. Annesine dualar eden Nihat, işsiz kaldığını annesine ekmek dahi götürmediği günleri paylaşırken daha da duygulandı. Nihat, Beyaz TV'nin patronu Osman Gökçek'e teşekkür etti.
NİHAT'IN YERİNE ECE ERKEN VE ALİ EYÜBOĞLU GELECEK
Nihat Doğan'ın yerine usta yazar Ali Eyüboğlu ile ünlü sunucu Ece Erken Söylemezsem Olmaz ekibine dahil oldu. İki ünlü isim 2 Ocak 2018'den itibaren İlkay Buharalı ve Bircan İpek'le birlikte ekran karşısında yerlerini alarak magazin gündemini yorumlayacaklar.
Etiketler : Survivor, Nihat Doğan, Beyaz TV, Söylemezsem Olmaz, ayrılık
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