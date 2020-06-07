Protestolara damga vuran görüntü!

George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestolarda, bir polis memurunun eylemci kadına müdahale tarzı büyük tepki çekti. Polis memurunun ters kelepçeye almak istediği eylemciye davranış şekli sosyal medyada "art niyet" olarak nitelendirildi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Tüm dünyada "BlackLivesMatter" sloganıyla devam eden protestolar ABD sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi. Protestolardan gelen bir görüntü ise sosyal medya gündemine oturdu. Bir Amerikan polisinin kadın eylemcilerden birine müdahale tarzı tepki çekti.

MÜDAHALE ŞEKLİ ELEŞTİRİLDİ

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılan kadın eylemci, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Yerde yatan kadını ters kelepçeye almak isteyen polisin müdahale şekli ise çok konuşuldu. Polis memurunun etkisiz hale getirmek istediği eylemci kadının üzerine çıkması tepki çekti.

ROBERT DE NİRO'NUN PARODY HESABI PAYLAŞTI

ABD'li ünlü oyuncu Robert De Niro'nun adıyla açılmış parody sosyal medya hesabından yayılan video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcıların birçoğu polis memurunun art niyetli olduğunu düşünürken azınlık bir kesim ise polis memuruna destek verdi.