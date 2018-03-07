Protokol, bütçeden sonra

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye ile iyi ilişkilerin yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya gitti. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı saat 21.00’de tarifeli uçakla adadan ayrıldı.

Başbakan Erhürman, Ercan Havaalanı’nda basına açıklama yaptı ve Ankara ziyaretinin gündemine ilişkin soruları yanıtladı,

“TC ile iyi ilişkiler bizim için yaşamsal önemde” vurgusunda bulunan Başbakan Erhürman, Ankara'da TC Başbakanı Yıldırım ile Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşmelerinin kesinleştiğini ifade etti. Erhürman, diğer Türkiye yetkilileriyle de görüşmelerinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

Resmi temaslarına yarın başlayacak Erhürman ve Özersay’ın yarın akşam adaya dönmesi bekleniyor.

İlk ziyaret Anıtkabir'e

Erhürman ve Özersay bu akşam Ankara’ya gitti. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı yarın önce Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından da Çankaya Köşkü’nde Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

Erhürman ve Özersay, Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile de görüşecek.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nı Ercan Havalimanı’ndan Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan bazı bürokratlar uğurladı.

Ercan Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Tufan Erhürman, KKTC hükümetinin güvenoyu alması sonrası teammüller gereği ilk resmi yurt dışı ziyartini yapmak üzere TC Başbakanı Binali Yıldırım’dan randevu istediklerini anımsatarak, TC’nin çok yoğun ve sıkıntılı bir dönemden geçtiği için kısa sürede randevunun verilmesinin mümkün olamadığını kaydetti.

Hükümetin kuruluşundan bu yana söyledikleri gibi her zaman TC ile iyi ilişkilerin yaşamsal önemde olduğunu dile getirdiklerini belirten Erhürman, “Bu ziyarette sayın Binali Yıldırım ile görüşeceğiz ve ilişkilerin daha da gelişerek daha da iyi bir şekilde devamı için elimizden gelen çabayı karşılıklı olarak göstereceğimiz bir kez daha teyit edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile de bir araya geleceklerini kaydeden Başbakan, başka TC yetkilileri ile de görüşmenin söz konusu olabileceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, ziyaretin esas amacının teammül gereği ilk resmi yurt dışı ziyaret olduğunu, ancak kısa süre sonra gündeme gelecek olan ekonomik ve mali protokollere de değineceklerini söyledi.

Erhürman, “Onun da ötesinde biz açıkcası ilişkilerimizi nasıl daha da ileriye götürebiliriz, nasıl KKTC’nin kalkınmasında el ele işbirliği yaparak daha da yol kat edebiliriz, Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili pozisyonlarımızda bir görüş alışverişi de yapma ihtiyacı doğal olarak var, içinde bulunduğumuz koşulları değerlendirme ihtiyacı var. Hidrokarbon meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanı’nın girişimleri olmuştu, onunla ilgili görüş alışverişinde bulunma ihtiyacımız var. Bizim zaten TC ile her zaman görüşmemiz gereken, ihtiyaç hissettiğimiz birçok konu var. Dolayısıyla bütün konuları masaya yatırmaya çalışacağız zamanın el verdiğin ölçüde” dedi.

Ekonomik ve mali protokollere ilişkin bir başka soru üzerine Başbakan, bütçe görüşmeleri biter bitmez ekonomik mali protokolün gündeme geleceğini söyledi.

Erhürman, “Ekipler iki taraftan oluşur. Biz kendi bünyemizdeki çalışmalarımızı yavaş yavaş başlattık. Bu işin hazırlığı önemli. Bütçe tabii ki epeyce vaktimizi aldı ama bir yandan da özellikle geliştirebileceğimiz projeler neler olabilir diye çeşitli bakanlıklarımızda, Başbakanlığımızda çalışmaları başlattık. Ben tabii birkaç konuyu, proje fikrimizi orada Başbakan Yıldırım’a da açmak niyetindeyim. En azından neler geçiyor kafamızdan bunları paylaşmak isterim. Ama resmi olarak iki taraf ekiplerini kurdu da çalışmaya başladı diye bir durum henüz yok. Zaten bütçe bitmeden de olmaz” dedi.