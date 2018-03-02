PULOİ: ASLA YALNIZ UÇMAYACAKSIN
Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
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Yapımı : 2018 - İzlanda
Tür : Animasyon
Süre: 84 Dak.
Yönetmen : Arni Ásgeirsson
Oyuncular : -
Senaryo : Friðrik Erlingsson
Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın Film Konusu
Babası ve sürüsündeki diğer kuşlar gibi Güney'deki sıcak topraklara göç etmesine izin verilmeyen küçük Puloi, kışı kutuplarda yalnız geçirmek zorunda kalmıştır. Burada geçirdiği sürede yeni arkadaşlar edinip Cennet Vadisi'ne ulaşmaya çalışırken, kötü kalpli kartal Gölge'nin hain planlarına karşı da dikkatli olmalıdır.
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