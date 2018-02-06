PUSUDA YAKALANDILAR!

Gazimağusa’da önceki gün ihbar üzerine bir futbol sahası yanındaki yol kenarına 150 gram bonzai zulalayan iki kişi uyuşturucuyu almak istediği esnada suçüstü yakalandı

Devrim DEMİR

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyünde önceki gün bir ihbarı değerlendiren Narkotik ekipleri, ağaç altına zulaladıkları uyuşturucuyu kiralık araçla almak için olay yerine gittiklerinde suçüstü yakalandılar.

Nijerya uyruklu Abdullahi Umar ve Süleiman Al-Hassan ağaç altında kartonlarla gizlenmiş 150 gram bonzai’yi aldıkları esnada polis tarafından yakalanarak verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf ettiler.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Ağaç atına zula yaptılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru mahkemede verdiği ifadede saat 16.30 sıralarında, Güvercinlik’de, Güvercinlik Futbol sahası yanındaki asfalt yol kenarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldığını anlattı.

Polis memuru, MU 968 Z plakalı araç ile konu yere gelen Abdullahi Umar ve Süleiman Al-Hassan’ın ağaç altında üzeri karton ile örtülerek gizlenmiş 150 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi almak isterken suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis