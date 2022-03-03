Putin: Ukrayna’da hedeflerimize ulaşacağız

Fransız mevkidaşı Macron'la 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yla ilgili temel hedeflerini açıkladı. Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Ukrayna'daki temel hedeflerinin demilitarizasyonu ve tarafsızlığı sağlamak olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüşen RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna müdahalesindeki hedeflerini açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Macron’a Rusya'nın Ukrayna'daki temel hedeflerinin ülkede demilitarizasyonu ve tarafsızlığı sağlamak olduğunu söyledi. Putin, Kiev tarafının ateşkes görüşmelerini ertelemeye çalışmasının bu talepler listesinin uzamasına yol açacağını ifade etti.

MACRON’DAN PUTİN’E: YANLIŞ YAPIYORSUN

Kremlin, Putin'in Fransız mevkidaşına Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinin her koşulda başarıya ulaşacağını söylediğini aktardı. Putin ayrıca Ukrayna’daki askeri operasyonun plana göre ilerlediğini ve Rus askerlerin sivillerin korunması için mümkün olan her şeyi yaptığını, sadece askeri altyapının imha edilmesi için yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığını belirtti.

Reuters, görüşme sırasında Macron’un Putin’e ‘büyük bir hata yapıyorsun’ dediğini de aktardı. Fransız bir yetkili tarafından Reuters’a yapılan açıklamada, Putin, Macron’a ‘Ukrayna’nın Nazilerden arındırılması gerektiğini’ söylediğinde, Fransa Cumhurbaşkanı ‘Kendine yalan söylüyorsun’ diyerek yanıt verdiğini aktardı. İsmi açıklanmayan yetkili, Macron’un Putin’e “Bu işgal ülkenize pahalıya mal olacak, ülkeniz zayıflayacak ve çok uzun bir süre yaptırımlar altında kalacak.” dediğini de öne sürdü.

‘ABD 7 YILDIR SES ÇIKARMIYOR’

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin’in Cumhurbaşkanı Macron’a Kiev yönetiminin 7 yıldır Donbass’a saldırdığını, ancak ABD ve Batılı ülkelerin buna ses çıkarmadığını söylediğini aktardı. Açıklamada Putin’in, “Donbass’ta sivillere yönelik çok sayıda can kaybına yol açan ve yüz binlerce insanı Rusya’ya sığınmaya zorlayan uzun süredir devam eden soykırım örtbas ediliyor” ifadelerine de yer verilirken, görüşmede müzakere konularının da ele alındığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, “Özel harekatın görevleri her halükarda yerine getirilecek. Müzakereleri geciktirme yoluyla zaman kazanma girişimleri ise sadece müzakere pozisyonumuzda Kiev’e yönelik ek talepler ortaya çıkmasına yol açıyor” denildi.

“Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonları ‘her ne olursa olsun' hedefine ulaşacak”

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin’in operasyonlara devam edileceğini vurguladığı belirtilerek, “Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonları ‘her ne olursa olsun' hedefine ulaşacak” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “Plana göre ilerleyen özel harekat sırasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin sivillerin can kaybını önlemek için mümkün olan her şeyi yaptığı özellikle vurgulanmaktadır. Kiev’e ve Ukrayna’nın diğer kentlerine füze saldırıları ve bombardımanlar düzenlendiğine dair iddialar gerçekle bağdaşmıyor ve Rusya karşıtı dezenformasyon kampanyasının unsurları olarak kullanılıyor” denildi.

MACRON ZELENSKİY’LE DE GÖRÜŞTÜ

Fransa'daki Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada da, Macron'un Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le de telefonda görüştüğü bildirildi.

Öte yandan Macron-Putin görüşmesinin 1,5 saat sürdüğü belirtildi. İki lider, bu görüşmeyle birlikte Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarına başlamasından bu yana 3'üncü kez görüşme gerçekleştirmiş oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu sabah yaptığı açıklamada Rusya’nın Fransa’nın Ukrayna’daki savaşı sona erdirme çabalarını “hoş karşılayacağını” söylemişti.

sözcü.com.tr