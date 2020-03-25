Putin’den orduya corona virüsü talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, corona virüsüne karşı mücadeledeki hazırlığı artırmak için tasarlanmış askeri tatbikatları yapması için orduya emir verdi.

Savunma Bakanlığı, 25-28 Mart arasında gerçekleştirilecek olan tatbikatların özel tıbbi birimleri, nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma birliklerini de içereceğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Rusya’da şu ana kadar tespit edilen corona virüsü vaka sayısı 658, ölümlü vaka ise yalnızca 1 olarak kayıtlara geçti.

Moskova Belediye Başkanı dün Putin’e başkentteki sorunun gerçek boyutunun resmi rakamları fazlasıyla aştığını söylemişti.