Putin'den şaşırtan hamle: Yetim çocukları alacak

Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi'ni hedef alan saldırısına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, Devlet Başkanı Putin bugün, çocuk hakları yetkilisi Maria Lvova-Belova ile Ukraynalı yetimleri evlat edinmeyi görüştü. Uluslararası basın, arka arkaya yaşanan gelişmeler sonrası Putin'i 'ikiyüzlülük' ile suçladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, dün, Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi’ni vurdu. Saldırının ardından çocuk hastanesinin kullanılamaz hale geldiği ve 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise saldırının hemen ardından Moskova’da ‘çocuk hakları yetkilisi’ ile bir araya geldi. Putin, Ukrayna’da yetim kalan çocukların evlat edinme süreci ile ilgili olarak Kremlin’de Maria Lvova-Belova ile görüştü. İngiliz basını Rus lideri ‘ikiyüzlülükle’ suçladı.

Putin’in, Rus güçlerinin ebeveynlerini öldürmesinin ardından Rusların Ukraynalı yetimleri evlat edinmelerine izin verecek yasadaki değişiklikleri görüşmek üzere Maria Lvova-Belova ile bir araya geldiği bildirildi.

Değişiklikler, Rus vatandaşlığına sahip olmayan Donetsk ve Luhansk’lı çocukların evlat edinmeye hak kazanacağı anlamına geliyor.

Putin görüşme sırasında yaptığı açıklamada; ‘Bunlar olağanüstü durumlar ve bana öyle geliyor ki bürokratik gecikmeleri değil, çocukların çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden önerilerde bulunacağım, yasayı değiştireceğiz.” dedi.

Lvova-Belova, iki bölgeden 1.090 yetimin Rusya’ya tahliye edildiğini söyledi.

Putin’in bir yanda çocuk hastanesine bombalar yağdırırken bir yandan çocuk hakları hakkında görüşme yapması ise tepki çekti. Haberin duyulmasının ardından birçok kişi sosyal medyadan durumun ne kadar ‘ironik’ olduğunu anlatan mesajlar gönderdi.

Birleşmiş Milletler’e göre, Rus işgalinin başlamasından bu yana tahminen bir milyon çocuk Ukrayna’dan kaçmak zorunda kaldı.

sözcü.com.tr